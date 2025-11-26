Експерт: За единица време по АМ "Тракия" минават по-малко автомобили, отколкото на Околовръстното
© Plovdiv24.bg
Само за последните четири години на този път са регистрирани 94 тежки катастрофи, последната от които – в понеделник вечерта – отне живота на трима души. Оцелелото 7-годишно дете остава в критично състояние. Според първоначалната информация шофьорът на тежкотоварния автомобил се е разсеял, след като е изпуснал мобилния си телефон; той е задържан за 72 часа и срещу него е повдигнато обвинение.
Пътният експерт Ивайло Крушев подчерта пред БНТ, че основната причина за множеството инциденти е в това, че капацитетът на пътя отдавна е изчерпан:
"Толкова много катастрофи се случват на Околовръстното шосе, тъй като неговият капацитет отдавна е изчерпан. Той не е проектиран за толкова голям пътен поток. Имаме данни, че за единица време по магистрала "Тракия“ минават по-малко автомобили, отколкото на Околовръстното. Това са несъизмерими неща – магистрала срещу път, на който едвам се разминават две коли.“
Според него пътят е опасен не заради несъответствия със стандартите, а защото е остарял и несъвместим със съвременния трафик, който е в пъти над първоначално предвидения.
Експертите и местните общности настояват за спешно разширение на пътя, определянето му като обект от първостепенно значение и ускорено изграждане на по-безопасна инфраструктура.
"Пътят трябва да бъде направен спешно – буквално от днес за утре. Да се обяви за стратегически обект и всички институции да застанат зад него. Само така може да бъде спряна серията от трагични инциденти“, казва Крушев.
Жителите на квартал "Коматево“ също настояват за промени. Според тях задръстванията са ежедневие, а при катастрофи – често се оказват блокирани с часове.
Донка Тосева от сдружение "Коматевци за Коматево“ споделя:
"Искаме незабавно премахване на мантинелите и разширяване на пътя. Още преди поставянето им настояваме за това. Трафикът е ужасен и често се прибираме с часове, защото няма алтернативен маршрут.“
Местните жители вече инициират нова подписка за ускоряване на проекта.
От АПИ заявяват, че участъкът е натоварен, но отговаря на всички действащи стандарти за безопасност. Въпреки това институцията признава, че трафикът е значителен и предстои допълнителен анализ за бъдещи мерки.
Още по темата
Още от категорията
/
Петко Минков убил спящия си внук и жена си с незаконна пушка, пълна мистерия около мотивите му
24.11
Семейството, разминало се на косъм с шофьора, карал в насрещното на АМ "Тракия": Зад нас имаше автобус и камион!
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
С разпити на свидетели и вещи лица продължава делото за смъртта н...
08:40 / 25.11.2025
Трагедия в Пловдив: Семейство загина в тежка катастрофа на Околов...
08:25 / 25.11.2025
Изнесоха официална информация за трагедията с три жертви
15:46 / 24.11.2025
Петко Минков убил спящия си внук и жена си с незаконна пушка, пъл...
11:40 / 24.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.