Експерти от Белослав обмениха опит с европартньори за Кръговата икономика

© Експерти от Община Белослав присъстваха на важна международна среща, провела се в Талин, Естония, по проект "Споделяне на устойчиви решения за зелени подходи в градска среда“ (EN Sharing sustainable solutions for green approaches in urban environments) по Програмата за граждани, равенство, права и ценности (CERV) с цел обмяна на опит и добри практики". Организатор на събитието бе Естонската неправителствена организация – “Еести Хора до Хората" (EN Eesti People to People), представлявана от г-жа Рута Пелс. В нея участие взеха и представители от екипа на Община Белослав и Института за технологичен трансфер и иновации /ИТТИ/.



Основните теми на форума бяха: Кръговата икономика във всяка от държавите: Естония, Малта, Полша, България, Хърватия и Сърбия, зелени инициативи на местно ниво и добри практики, Европейски регламенти и държавно законодателство, касаещо прехода към Кръгова икономика.



По време на форума бе проведена дискусия между експертите от различните държави за обмяна на опит и обсъждане на най-добрите идеи и инициативи. Като част от инициативите по проекта, бе посещение на Общинския съвет на Талин.



Като резултати от извършеното посещение и заключения се отчита: Обмяна на информация, добри практики и модели в сферата на планиране, сътрудничество, комуникация и съгласуване по отношение на европейската стратегия за горите, опазване на зелените системи от дървесни видове, които ще спомогнат при адаптирането и планиране на местно ниво, повишаване на административния капацитет в процеса на прилагане и изпълнение на политики в сферата на ЗООС, ЗУО, ЗУТ и др. при изпълнението на екологични проекти.