Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Безредици в Синдел през изминалия ден.

Шокиращо видео се завъртя в мрежата. На кадрите се вижда сблъсък между органите на реда и местни жители. По предварителна инфромация до ескалация на напрежението се е стигнало през вчерашния ден, но към момента няма официална информация по случая и причините довели до инцидента.

От варненската полиция потвърдиха, че е образувано следствено дело по случая.

Varna24.bg се опита да се свърже с един от пострадалите, но към момента телефонът на мъжа е изключен.

Очаквайте подробности!