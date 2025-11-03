Ескалация на напрежението в Синдел!
Шокиращо видео се завъртя в мрежата. На кадрите се вижда сблъсък между органите на реда и местни жители. По предварителна инфромация до ескалация на напрежението се е стигнало през вчерашния ден, но към момента няма официална информация по случая и причините довели до инцидента.
От варненската полиция потвърдиха, че е образувано следствено дело по случая.
Varna24.bg се опита да се свърже с един от пострадалите, но към момента телефонът на мъжа е изключен.
Очаквайте подробности!
