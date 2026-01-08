Ето какво определиха за обвинения в убийството на съседа си в Генерал Тошево
Обвиняемият и жертвата – 67-годишният Димитър И. - били съседи. Помежду им имало стара вражда. На 20 декември миналата година по-възрастният мъж обиждал и ругаел обвиняемия, заканил му се с убийство. Димитър И. нанесъл удари с тръба на Ивелин И., който отвърнал със същото. След смъртта на пострадалия, 46-годишният мъж бил привлечен към наказателна отговорност за това, че умишлено е умъртвил своя съсед.
Защитата настоя, че обвиняемият е действал при условията на неизбежна отбрана, тъй като е бил нападнат вербално и физически. Представителят на Апелативната прокуратура смята, че мярката трябва да остане задържане под стража, защото тежкото обвинение предполага опасност от укриване и извършване на престъпление.
Съставът на Апелативния съд е солидарен със становището на Окръжния съд в Добрич, че от материалите по делото може да се направи обосновано предположение обвиняемият да е извършил едно от най-тежките деяния по смисъла на наказателния закон – убийство на друго лице. Първата инстанция е приела, че наличието на реална опасност обвиняемият да извърши престъпление или да се укрие при по-лека мярка, се обуславя единствено от предвиденото наказание "лишаване от свобода“ с минимум от 10 години. Въззивната инстанция обаче изрично отбеляза, че наблюдаващият прокурор, направил искането за вземане на мярката за неотклонение и участвал в заседанието пред Окръжния съд, сам е посочил факти, от които може да се стигне до извод, че деянието не представлява престъпление по общия текст за убийство в Наказателния кодекс, а след цялостно провеждане на разследването и събиране на достатъчно доказателства за влошените отношения между семействата на пострадалия и обвиняемия, и подаваните от двете страни жалби, би се стигнало до по-лека правна квалификация. Тя от своя страна е от значение в настоящото производство за определяне на адекватна мярка за процесуална принуда.
Съдебният състав отчете и получените от обвиняемия телесни увреждания, както и данните за влошено здравословно състояние на майка му, за която той се грижи. Обществената опасност на дееца не обуславя цялостното му изолиране от обществото чрез настаняването му в ареста, счита горестоящият съд. Целите на мерките за неотклонение биха могли да се постигнат чрез изолация, но в условията на домашен арест. Тази мярка е достатъчно тежка и ще гарантира своевременното приключване на разследването. Тя е адекватна на извършеното деяние, както и на необходимостта на семейството от грижите на Ивелин И в дома му.
Определението, с което Варненският апелативен съд отмени съдебния акт на Добричкия окръжен съд и определи домашен арест спрямо Ивелин И., е окончателно.
