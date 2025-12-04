Ето какво реши съдът за мъжете, които отвлякоха техен служител в Шуменско
©
Деянието, за което са обвинени П.П. и П.М., е извършено през деня на 1 декември 2025 година. Около обяд двамата мъже се намирали в село Златар. Там те отишли да търсят работник, който скоро напуснал работата си като пастир в тяхното стопанство. След като го намерили, П.П. и П.М. го качили насила в автомобил, като за целта употребили сила и нанесли няколко удара по тялото на мъжа, а след това потеглили в посока шуменския квартал Дивдядово.
Двамата са задържани от органите на МВР след подаден сигнал за противозаконните им действия. До днес те бяха задържани с постановление на наблюдаващия случая прокурор от Окръжна прокуратура – Шумен. Работата по случая продължава.
Определенията на Окръжния съд в Шумен подлежат на обжалване и протест пред Апелативен съд – Варна.
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Истината е очевидна. На уж мирния протест, ПП-ДБ, в комбина с хора около президента Радев, си внедриха групи от провокатори
02.12
Експерт: За единица време по АМ "Тракия" минават по-малко автомобили, отколкото на Околовръстното
26.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Трагедия на релсите! Момче загина, след като беше прегазено от вл...
17:28 / 03.12.2025
Пак ограничения на АМ "Струма" – от утре до студентския празник
17:29 / 03.12.2025
Блъснаха патрулка, отцепила движението, полицай загина на място
09:16 / 01.12.2025
Окръжен съд – Смолян остави за постоянно в ареста четиримата обви...
18:10 / 29.11.2025
Четирима отвлякоха жена, задържаха ги в Стара Загора
19:58 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.