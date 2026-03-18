Ето колко нарушители са установени в Шуменско при спецакция на пътна полиция
©
Пътните полицаи са проверили 887 водачи, на територията на РУ- Нови пазар са извършени 205 проверки, в РУ- Велики Преслав са 226, на територията на РУ- Каолиново – 184 и на обслужваната от РУ- Шумен територия 312. Установени са 121 нарушения, като 67 от тях са за неползване на предпазен колан от водачи. 33 са установените нарушения, при които пътници на предната седалка са били без предпазен колан, без колан на задна седалка са били 18 от проверените пътници.
Не са установени деца, без поставени предпазни колани, но в три от случаите са липсвали обезопасителни системи за сигурност за деца. Един водач е установен да управлява без каска.
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.