64 са регистрираните пътно-транспортни произшествия на територията на ОДМВР- Шумен през месец февруари. Шест от тях са тежки, няма загинали ранени са 8 участници в пътното движение.Контролните органи са установили при проверки 6564 нарушения, като 3449 от тях са за превишаване на скоростта. Най- много са превишенията между 21 и 31 км/ час над максимално позволената скорост- 3132. Засечени са 18 водачи, които са превишили с над 50 км/ час максимално разрешената скорост, 67 със превишение на скоростта между 41 и 50 км/ час над максимално допустимата и 232 със скорост, която превишава максимално определената от над 31-40км/ час.15 водачи са установени да шофират след употреба на алкохол, като седмина са били с промили над 1,2 на хиляда. С положителни на наркотични вещества и техни аналози са засечени да шофират четирима водачи.По пътищата в Шуменско през месец февруари са установени 25 неправоспособни водачи. Временно са отнети свидетелствата за управление на МПС на 52, а временно спрени от движение са 53 пътни превозни средства. Прекратена е регистрацията на 31 пътни превозни средства.По време на проверките са установени 333 водачи, които управлявали техническо неизправно моторно превозно средство, с нередовни пътни документи са били 356 водачи, 63 са били без задължителна застраховка "Гражданска отговорност", 101 са санкционирани за неизползване на обезопасителен колан или каска.Установени са 613 нарушения за неправилно спиране и паркиране 464 за неспазване на знаци и предимство, 27 водачи са ползвали мобилен телефон по време на движение.61 са установените нарушения на пешеходците , съставени са 59 глоби с фиш и 2 акта са установени административни нарушения.