За агресия в бургаско училище съобщиха от ОДМВР – Бургас. Около 08:45 ч. днес в Първо районно управление - Бургас е получен сигнал, че в СУ "Иван Вазов“, за спречкване между две съученички от 12-и клас, пред тоалетните на третия етаж. Едната от тях извадила спрей, за да напръска опонентката си. В този момент, за да потуши конфликта на място дошла дежурната по етаж учителка, която е и класна ръководителка на момичета. Тя, заедно с друга ученичка, която е нямала отношение с конфликта, са засегнати от лютивия спрей и са откарани за преглед в УМБАЛ Бургас.Директорът на учебното заведение разпоредил евакуация на учениците, прозорците на сградата са отворени и е проветрено. Учебните занятия продължили с нормален ритъм след едночасово прекъсване. За инцидента е информирана майката на 18-годишната ученичка, която пръскала със спрея. С нея и ученичката в момента беседа провежда училищния психолог.