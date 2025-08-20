ЗАРЕЖДАНЕ...
Евакуираха работници от горяща фабрика в Сливен
Сигналът е получен в 14.02 минути. Към мястото незабавно са изпратени 2 екипа. Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути. Няма пострадали. Причинени са материални щети - унищожени са 300 кв. м. от облицовката на покривната конструкция.
Причината за пожара и нанесените щети са в процес на установяване.
