Два екипа на РСПБЗН Сливен ликвидираха за минути пожар, възникнал на покрив с фотоволтаици на производствен цех във фабрика "Е. Миролио" ЕАД в индустриалната зона на град Сливен. Работниците са били изведени от помещенията преди пристигане противопожарните екипи. Това съобщиха заот ОДМВР - Сливен.Сигналът е получен в 14.02 минути. Към мястото незабавно са изпратени 2 екипа. Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути. Няма пострадали. Причинени са материални щети - унищожени са 300 кв. м. от облицовката на покривната конструкция.Причината за пожара и нанесените щети са в процес на установяване.