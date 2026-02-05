Евакуираха животни от ферма в Неделино заради дъждовете, разчистват свлачища в Смолянско
© Архивна снимка
Той уточни, че има сигнали за паднали земни маси в маданското село Букова поляна и в доспатското село Бръщен. В рудоземското село Рибница земна маса е свлечена пред къща. И на трите места работи техника.
Временно е ограничено движението по път III-8681 Рудозем – Смолян, на разклона за село Вълчан заради паднала скална маса на пътното платно, съобщават от Областно пътно управление – Смолян. Обходният маршрут е Рудозем – Средногорци – Смолян – Смилян и обратно.
