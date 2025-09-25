В описанието на поста се твърди, че случаят е от София.
За БНТ от Държавната агенция за закрила на детето съобщиха, че са се самосезирали и че са информирали всички компетентни институции за случая, сред които СДВР, дирекция Киберсигурност към ГДБОП и Агенция социално подпомагане. От Агенцията за закрила на детето заявиха, че са поискали от ГДБОП да свалят клипа.
Антимафиотите заявиха, че са уведомени за случая и работят по него.
