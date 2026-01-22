За периода 12.01 – 18.01.2026 г. общата заболяемост от грип и ОРЗ за област Габрово е 272,79 на 10 000 души население спрямо 153,03 на 10 000 души население за предходната седмица (за страната – 145,29 на 10 000 души население). На база събраните данни област Габрово е в предепидемична обстановка. Това съобщиха от Регионалната здравна инспекция в града.Припомняме, че официално 3 области са в грипна епидемия – Варна, Добрич и Бургас. Още няколко области са в предепидемична ситуация, като сред най-високите е заболеваемостта в Габрово. След заседание вчера областният щаб обаче реши да не обявява грипна епидемия поради спад в последните дни.За периода 05.01.2026- 18.01.2026 г. са изпратени 29 броя проби в Националната референтна лаборатория по Грип и остри респираторни заболявания към Националния център по заразни и паразитни болести, в 38 % – 11 проби са доказани грипен вирус А ( А/H3N2).Вчера се проведе заседание на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ с цел оценка на ситуацията в областта по отношение на грип и ОРЗ. Към 21.01.2026 г. заболеваемостта е 266 на 10 000 души население, което е с 10 пункта по-малко спрямо предходния ден.Броят на отсъстващите ученици за областта се движи средно 12%, а на отсъстващите учители е 2 %. Директорите на лечебните заведения за болнична помощ докладваха,че натовареността е в рамките на обичайното за сезона.След обсъждане на докладваната информация, членовете на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ взеха решение на този етап да не се обявява грипна епидемия, както и да не се въвеждат временни противоепидемични мерки.РЗИ Габрово продължава сентинелното наблюдение върху заболеваемостта от Грип и ОРЗ на територията на област Габрово.