Инцидентът се случи на ул. "Грънчарска".
19-годишният шофьор беше оставен под домашен арест. Това предизвика протести в Разград.
Съдебният процес беше преместен в друг град, след като всички съдии в Разград си направиха отвод, пише NOVA.
Гледат делото срещу 19-годишния шофьор, причинил катастрофа с 3 жертви в Разград
С множество прободни рани по шията, гръдния кош, лявата сърдечна област и лявата ръка е 37-годишна жена, наръгана в центъра на наш град
