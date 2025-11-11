Сподели close
Днес в Русенския окръжен съд започва делото срещу 19-годишния шофьор, който през юли се вряза с колата си в заведение в Разград и прегази трима души. На място загинаха и тримата мъже. Инцидентът се случи на ул. "Грънчарска".

19-годишният шофьор беше оставен под домашен арест. Това предизвика протести в Разград.

Съдебният процес беше преместен в друг град, след като всички съдии в Разград си направиха отвод, пише NOVA.