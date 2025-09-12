Сподели close
Апелативният съд във Велико Търново ще гледа днес мерките за неотклонение на четиримата обвиняеми за побой над директора на Областната дирекция на МВР в Русе старши комисар Николай Кожухаров и неговия съсед Георги Димитров. 

Русенският окръжен съд определи за тях постоянна мярка "задържане под стража".