Глоба за собствениците на домашни животни, ако не уведомят ветеринаря при колене на прасе
©
Съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, собствениците на домашни прасета, отглеждани в т.нар. "заден двор“, трябва не по-късно от 24 часа преди клането да уведомят ветеринарния лекар, обслужващ обекта им. Присъствието на ветеринаря при клането е необходимо само в случай, че той ще вземе проби за изследване. Нарушението на това изискване може да доведе до глоба от 200 до 500 лв.
Закланите свине за лична консумация трябва да бъдат изследвани за трихинела, преди месото да бъде консумирано. За целта се изпраща мускул от диафрагмата на животното в лаборатории към БАБХ или в частни акредитирани лаборатории, извършващи този вид анализ. Препоръчително е да не се консумира месо, което не е изследвано или не е добре термично обработено.
Всички лаборатории, извършващи официални изследвания, са публикувани на сайта на БАБХ в раздел "Лаборатории“, секция "Регистър на лабораториите“.
В момента в страната функционират общо 28 лаборатории за изследване на трихинела 12 лаборатории към структурата на БАБХ (3 към НДНИВМИ и 9 към ОДБХ) и 16 частни лаборатории, от които 10 са към кланици и извършват изследвания само за трихинела, а останалите 6 провеждат анализи и по други направления.
Според националното законодателство в личните стопанства могат да се отглеждат до три прасета за угояване, различни от свине майки и некастрирани нерези. По неофициални данни, прасетата, отглеждани в стопанства тип "заден двор“, са около 50 000.
Следвайки тези правила, собствениците могат да се насладят на празничната трапеза, без да рискуват здравето си и това на семейството си.
