Голям пожар избухна в Карнобатско, кметът обяви частично бедствено положение
"Обстановката е усложнена от силния вятър и са налице предпоставки за значителни вреди на имуществото и/или икономиката", съобщиха снощи на интернет страницата си от местната власт.
По информация на обществената телевизия все още има тлеещи огнища от големия пожар, който избухна в района на Карнобат. По информация на местни жители огънят е тръгнал край язовира до село Екзарх Антимово.
Фронтът на пожара достигна около 10 км. Пламъците прехвърлиха пътя Карнобат - Средец, но вече е отворен за движение. Две пожарни са останали на място цяла нощ.
Към момента няма опасност за населението.
