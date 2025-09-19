ЗАРЕЖДАНЕ...
Голям пожар край завод в Девня!
Пожарът е започнал в частен имот недалеч от завода на "Каолин" АД. Пламнали са сухи треви и храсти в местността Балтата, но заради силния вятър огънят се е разпространил, достигайки соларния парк в района и територията на бившия завод "Полимери".
Там също горят треви и храсти, като пламъците са далеч от местата, където се съхраняват химически материали и опасни отпадъци.
Няма пострадали, няма опасност от обгазяване и замърсяване на въздуха, материалните щети са незначителни.
В момента четири пожарни автомобила от Девня, Варна и Провадия и екип от доброволното формирование се опитват да локализират огнището на пожара.
