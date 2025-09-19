Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Голям пожар гори в района на Девня в момента, а димът е видим на няколко километра разстояние.

Пожарът е започнал в частен имот недалеч от завода на "Каолин" АД. Пламнали са сухи треви и храсти в местността Балтата, но заради силния вятър огънят се е разпространил, достигайки соларния парк в района и територията на бившия завод "Полимери".

Там също горят треви и храсти, като пламъците са далеч от местата, където се съхраняват химически материали и опасни отпадъци.

Няма пострадали, няма опасност от обгазяване и замърсяване на въздуха, материалните щети са незначителни.

В момента четири пожарни автомобила от Девня, Варна и Провадия и екип от доброволното формирование се опитват да локализират огнището на пожара.