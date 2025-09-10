ЗАРЕЖДАНЕ...
Голям пожар в Рила!
Пламъците бушуват на над 2200 метра надморска височина.
На терен днес в гасенето участват 45 огнеборци. Поискано е и включването на летателна техника.
Предполагаемата причина за възникването на пламъците е гръмотевица, пише БНТ. Пожарът е далеч от Рилския манастир и населените места в района.
