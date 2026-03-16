Гранични полицаи от ГПУ-Каварна задържаха за разпространение на наркотици в граничната зона мъж и жена с голяма сума пари.Разплитането на случая започва в Балчик, когато колегите задържат 21-годишен работник на пристанището и двама чужди граждани - 33-годишен от Азербайджан и 32-годишен от Турция – помощник-капитан и механик от кораб, акостирал на брега. Граничните полицаи откриват в тримата общо 29 топчета, обвити в алуминиево фолио с марихуана и 4 полиетиленови пликчета с метаамфетамин.След незабавни оперативно-издирвателни мероприятия колегите бързо установяват мястото на продажбата, след което е претърсена и къща в Каварна, където са намерени и иззети 50 топчета с марихуана, 21 пакетчета с метаамфетамин и 6 985 евро. За разпространение на наркотици са задържани обитателите на къщата - 36-годишен мъж и 37-годишна жена.След доклад в Окръжна прокуратура – Добрич мъжът и жената са привлечени като обвиняеми. Срещу работника и двамата моряци са образувани бързи производства.