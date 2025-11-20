бус се обърна на АМ "Тракия", в посоката Пловдив. Инцидентът се е случил на 15 км. Няма пострадали при инцидента, съобщиха от ОДМВР-София за Sofia24.bg. Водачът на буса е прегледан на място.
До инцидента се е стигнало, след като буса се е ударил в мантинелата, след което се е обърнал на едната си страна. Возилото вече е натоварено на специализирана кола, за да бъде изтеглено.
Полицаи регулират движението.
Образувало се е километрично задръстване в района, но движението не е било спирано.
Голяма тапа на АМ "Тракия"
