За катастрофа на магистрала "Тракия" в пловдивския участък научи. Пътнотранспортното произшествие е в платното в посока Бургас. Образувала се е километрична опашка."Движението при километър 127 на аутобана в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента поради ПТП. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция", съобщиха от АПИ.