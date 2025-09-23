ЗАРЕЖДАНЕ...
Голяма тапа на АМ "Тракия" в посока София
© Фокус
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Иновациите във фокуса на Международния технически панаир в Пловди...
15:55 / 22.09.2025
Два пожара в населени места край Варна, засегнати са къщи и гори
18:48 / 21.09.2025
АПИ взима мерки за очаквания интензивен трафик по АМ "Хемус" утре...
18:53 / 21.09.2025
ВМС отбеляза годишнината от връщането на град Балчик към пределит...
13:05 / 21.09.2025
Голям пожар край Горнослав, спряно е електричеството над Асеновгр...
16:09 / 20.09.2025
Изписаха шефа на ОДМВР - Русе
13:25 / 19.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.