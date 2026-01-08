Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Голямо задръстване се е образувало по АМ "Тракия" в района на тунел "Траянови врата" съобщават шофьори. 

Не е почистено добре и трафикът е тежък. Не се уточнява в коя посока точно е тапата.

Водачите на автомобили изчакват на място. Въоръжете се с търпение и шофирайте внимателно!