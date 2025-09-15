ЗАРЕЖДАНЕ...
Горящо ремарке на АМ "Тракия", движението е затруднено
От АПИ съобщават, че движението при км 289 на АМ "Тракия“ София – Бургас в посока Бургас временно се осъществява в изпреварващата лента поради горящо ремарке на тежкотоварен автомобил в аварийна лента.
Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
Още по темата
/
Шофьорка направи нарушение, а мъж реши да "раздава справедливост" и започна да й налага колата с ритници
11:28
Жена за колата, забила се жилищна кооперация в Асеновград: Все едно имаше земетресение, много силен трясък, леглото ми се разклати
08.09
Още от категорията
/
Синдикалист на МВР: Случаят в Русе е поредният, който се употребява политически, става тенденция
11.09
Зам.-министър Филип Попов за случая в Русе: На камерите се вижда, че скоростта на автомобила е превишена
10.09
Полицейският син пушил марихуана до 48 часа преди да му вземат кръв след мелето в Слънчев бряг
09.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
29,99 лева за сандвич на Терминал 2 на летището в София
14:43 / 14.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.