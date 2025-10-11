ЗАРЕЖДАНЕ...
Градушка удари в Добричко
На кадрите се вижда, че градушката не е много едра, но е значително силна.
Към момента няма обявени от НИМХ предупредителни кодове за опасно време в региона.
