Градушка заваля край Добрич. Стихията удари град Тервел. Това съобщават от Meteo Bulgaria. 

На кадрите се вижда, че градушката не е много едра, но е значително силна. 

Към момента няма обявени от НИМХ предупредителни кодове за опасно време в региона.