На 16.04.2026 г. около 09:40 часа в хода на проведени оперативно-издирвателни действия за противодействие на престъпления свързани с наркотични вещества и незаконно държане на оръжия и боеприпаси от служители на РУ Шумен е задържан 43-годишен мъж от град Шумен, който е криминално проявен.

При извършени претърсвания в жилища в града, обитавани от него са иззети кристално вещество, поставено в лист от брошура, електронна везна, два броя метални предмети с вид на ръчни гранати, 6 броя патрони, разглобено огнестрелно оръжие – пистолет и други предмети.

Задържан е за срок до 24 часа в РУ Шумен. Образувано е досъдебно производство по чл. 354а, ал.3 от НК и чл.339 от НК.