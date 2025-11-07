Грузински шофьор катастрофира в Шуменско, тирът му се обърна
Инцидентът е станал след етапна връзка. Шофьорът на камиона се е ударил в крайпътни мантинели, навлязъл е в насрещното и е напуснал пътното платно.
Водачът, който е грузински гражданин, не е пострадал. Правоспособен е, а проверка, не е отчела алкохол в кръвта му.
Движението към София се осъществява по магистралата. Към Варна автомобилите се отклоняват по стария път до обработване на произшествието, разчистване и обезопасяване на пътния участък.
На няколко километра в източна посока, но към Шумен също има катастрофа - между два автомобила, ударили се в мантинелите. Има разпилени части по пътното платно.
На 10 ноември заради асфалтиране се променя организацията на движение по АМ "Тракия" в област Пловдив
14:55
