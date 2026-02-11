Губернаторът на Варна бе запознат с проектите на община Бяла за 2026 г.
Инж. Пеньо Ненов подчерта, че всяка една политика и обвързаната с нея дейност е плод на сериозен анализ, който екипът извършва предварително. Както през 2025, така и през настоящата година ще се търсят устойчиви решения за инвестиции с дългосрочен ефект в областта на:
- Модернизация на общинската инфраструктура, на енергийната ефективност и свързаност;
- Оптимизиране на транспортната схема и свързаност,
- Подобряване на качеството на живот и задържането на млади и образовани хора в региона.
Ето реализираните и предстоящите проекти в община Бяла:
Реконструкции на улична инфраструктура в Бяла - общо 7 улици за последните 2 години, а само през 2025:
- Реконструкция на ул. "Гроздьо Желев“
- Реконструкция на ул. "Брегова“ (I етап)
- Реконструкция на ул. "Йордан Ноев“ – продължава
- Водоснабдяване и улична мрежа в малките населени места
В с. Дюлино:
- подмяна и доизграждане на водопроводна мрежа (около 4 км);
- асфалтиране на 6 улици - проектът е в активна фаза на изпълнение.
В с. Господиново:
Започнала е подмяна на водопровод и рехабилитация на улична инфраструктура. Изпълнение към момента – приблизително 35%. Предвидено завършване през 2026 г.
Общински път до с. Попович:
- Обектът въведен в експлоатация през 2025 г.
Рибарско пристанище Чайка:
- Приключен е първият етап – обектът разполага с акт 15;
- Изградени и монтирани нови понтонни съоръжения, осигурени ток и вода;
- Стартирана подготовка за втори етап – брегоукрепване.
Реконструкция на Автогара БЯЛА:
- Извършена цялостна реконструкция на автогара Бяла,
- Обновена и функционално организирана сграда,
- Рехабилитация на пространството пред Автогарата - зона за отдих с озеленяване и подобрена градска среда;
- Предстои приемане на нова транспортна схема, съгласуването й с Областната транспортна схема и откриване на новата Автогара.
- Предстоящо разработване на вътрешноградска транспортна мрежа в Бяла.
Енергийна ефективност и сигурност
Модернизация на уличното осветление:
- Одобрен и изпълнен проект за цялата територия на общината;
- Подменено е уличното осветление във всички населени места;
- Внедрен софтуер за централизирано управление, мониторинг и поддръжка;
- Подобрена енергоефективност и оптимизирани разходи за експлоатация.
Видеонаблюдение
- Разширена е системата за видеонаблюдение в Бяла - над 80 са видеокамерите в целия град, в т.ч и в на рибарско пристанище "Чайка“;
- Повишена сигурност и безопасност в ключови обществени зони.
Образователна инфраструктура и училищна среда
- Съвместен проект на община Бяла с ОУ "Отец Паисий“ за основен ремонт на физкултурния салон на училището. Приключени са строително-монтажните дейности по обекта;
- Общински програми "Децата на Бяла“ и "Успешни студенти“
- Насърчават се високите образователни постижения с подкрепа за ученици и студенти от общината. Рекорден брой отпуснати стипендии през 2025 г.
- Фокус върху задържането на млади хора в региона и стимулиране на образователния потенциал.
Култура, идентичност и общност – политики за реализиране на:
8 нови мащабни културни събития в календара на Община Бяла
От края на 2025 година се реализира проект "Бяла: Съхраняване на местната идентичност и културно наследство чрез културни събития, дигитални платформи и стратегии“ за:
- Развитие на културни събития и инициативи с активно участие на местната общност;
- Дигитализация и използване на дигитални инструменти и платформи за популяризиране на културното наследство;
- Партньорство с читалища, културни оператори и местни организации.
Европейски фестивал на плажните спортове EU Fest Byala/2025/
- С участието на 11 партньорски организации от 10 европейски държави;
- Над 300 участници, включително представители на институции, младежки организации и местни общности;
Социални проекти и подкрепа за уязвими групи
Основни социални услуги (2025 г.):
- Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – 35 места
- Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания – 8 места;
- Асистентска подкрепа – 11 потребители;
- Механизъм "Лична помощ“ – 45 потребители;
- Домашен социален патронаж – 80 потребители /общински бюджет/
- "Лична помощ“ и "Асистентска подкрепа“ – 56 потребители, 49 лични асистенти (финансиране за 2025 г.: 463 342 лв.);
- Проект "Топъл обяд в община Бяла“ – обществена трапезария за 120 души (стойност: 387 674,78 лв.);
- Проекти за заетост по ПРЧР 2021–2027 и национални програми – разкрити нови работни места;
- Подобряване на материалната база – закупен асансьор за социални услуги и ученическия стол.
Предстоящо за 2026 година:
- Нови технологии за разделно събиране на отпадъци.
- Пълна рехабилитация на инфраструктурата на нови три улици в Бяла.
- Цялостна рехабилитация на двора на ОУ "Отец Паисий“ с изграждане на 2 многофункционални игрища и лекоатлетическа писта.
- Поставяне на Медицински пунктове за доболнична грижа в селата Попович, Господиново и Дюлино.
За да се реализират планираните политики и дейности и тази община в област Варна ще разчита на по-голяма политическа и финансова устойчивост в държавата.
