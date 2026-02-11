"Най-малката община в област Варна има забележителен подход към цялостно фокусирано планиране на политики и дейности, насочени към подобряване на условията за работа, за образование и за живот в региона“ – това обобщи областният управител професор Андрияна Андреева след срещата с екипа на община Бяла, ръководена от кмета инж. Пеньо Ненов. Това е поредната от работните срещи, част от инициативата "12 стъпки към бъдещето на област Варна“, насочена към определяне на приоритетите в развитието на общините от региона.Инж. Пеньо Ненов подчерта, че всяка една политика и обвързаната с нея дейност е плод на сериозен анализ, който екипът извършва предварително. Както през 2025, така и през настоящата година ще се търсят устойчиви решения за инвестиции с дългосрочен ефект в областта на:- Модернизация на общинската инфраструктура, на енергийната ефективност и свързаност;- Оптимизиране на транспортната схема и свързаност,- Подобряване на качеството на живот и задържането на млади и образовани хора в региона.Реконструкции на улична инфраструктура в Бяла - общо 7 улици за последните 2 години, а само през 2025:- Реконструкция на ул. "Гроздьо Желев“- Реконструкция на ул. "Брегова“ (I етап)- Реконструкция на ул. "Йордан Ноев“ – продължава- Водоснабдяване и улична мрежа в малките населени места- подмяна и доизграждане на водопроводна мрежа (около 4 км);- асфалтиране на 6 улици - проектът е в активна фаза на изпълнение.Започнала е подмяна на водопровод и рехабилитация на улична инфраструктура. Изпълнение към момента – приблизително 35%. Предвидено завършване през 2026 г.- Обектът въведен в експлоатация през 2025 г.Рибарско пристанище Чайка:- Приключен е първият етап – обектът разполага с акт 15;- Изградени и монтирани нови понтонни съоръжения, осигурени ток и вода;- Стартирана подготовка за втори етап – брегоукрепване.Реконструкция на Автогара БЯЛА:- Извършена цялостна реконструкция на автогара Бяла,- Обновена и функционално организирана сграда,- Рехабилитация на пространството пред Автогарата - зона за отдих с озеленяване и подобрена градска среда;- Предстои приемане на нова транспортна схема, съгласуването й с Областната транспортна схема и откриване на новата Автогара.- Предстоящо разработване на вътрешноградска транспортна мрежа в Бяла.Модернизация на уличното осветление:- Одобрен и изпълнен проект за цялата територия на общината;- Подменено е уличното осветление във всички населени места;- Внедрен софтуер за централизирано управление, мониторинг и поддръжка;- Подобрена енергоефективност и оптимизирани разходи за експлоатация.- Разширена е системата за видеонаблюдение в Бяла - над 80 са видеокамерите в целия град, в т.ч и в на рибарско пристанище "Чайка“;- Повишена сигурност и безопасност в ключови обществени зони.Образователна инфраструктура и училищна среда- Съвместен проект на община Бяла с ОУ "Отец Паисий“ за основен ремонт на физкултурния салон на училището. Приключени са строително-монтажните дейности по обекта;- Общински програми "Децата на Бяла“ и "Успешни студенти“- Насърчават се високите образователни постижения с подкрепа за ученици и студенти от общината. Рекорден брой отпуснати стипендии през 2025 г.- Фокус върху задържането на млади хора в региона и стимулиране на образователния потенциал.Култура, идентичност и общност – политики за реализиране на:8 нови мащабни културни събития в календара на Община БялаОт края на 2025 година се реализира проект "Бяла: Съхраняване на местната идентичност и културно наследство чрез културни събития, дигитални платформи и стратегии“ за:- Развитие на културни събития и инициативи с активно участие на местната общност;- Дигитализация и използване на дигитални инструменти и платформи за популяризиране на културното наследство;- Партньорство с читалища, културни оператори и местни организации.Европейски фестивал на плажните спортове EU Fest Byala/2025/- С участието на 11 партньорски организации от 10 европейски държави;- Над 300 участници, включително представители на институции, младежки организации и местни общности;Основни социални услуги (2025 г.):- Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – 35 места- Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания – 8 места;- Асистентска подкрепа – 11 потребители;- Механизъм "Лична помощ“ – 45 потребители;- Домашен социален патронаж – 80 потребители /общински бюджет/- "Лична помощ“ и "Асистентска подкрепа“ – 56 потребители, 49 лични асистенти (финансиране за 2025 г.: 463 342 лв.);- Проект "Топъл обяд в община Бяла“ – обществена трапезария за 120 души (стойност: 387 674,78 лв.);- Проекти за заетост по ПРЧР 2021–2027 и национални програми – разкрити нови работни места;- Подобряване на материалната база – закупен асансьор за социални услуги и ученическия стол.- Нови технологии за разделно събиране на отпадъци.- Пълна рехабилитация на инфраструктурата на нови три улици в Бяла.- Цялостна рехабилитация на двора на ОУ "Отец Паисий“ с изграждане на 2 многофункционални игрища и лекоатлетическа писта.- Поставяне на Медицински пунктове за доболнична грижа в селата Попович, Господиново и Дюлино.За да се реализират планираните политики и дейности и тази община в област Варна ще разчита на по-голяма политическа и финансова устойчивост в държавата.