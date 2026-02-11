Сподели close
"Най-малката община в област Варна има забележителен подход към цялостно фокусирано планиране на политики и дейности, насочени към подобряване на условията за работа, за образование и за живот в региона“ – това обобщи областният управител професор Андрияна Андреева след срещата с екипа на община Бяла, ръководена от кмета инж. Пеньо Ненов. Това е поредната от работните срещи, част от инициативата "12 стъпки към бъдещето на област Варна“, насочена към определяне на приоритетите в развитието на общините от региона.

Инж. Пеньо Ненов подчерта, че всяка една политика и обвързаната с нея дейност е плод на сериозен анализ, който екипът извършва предварително. Както през 2025, така и през настоящата година ще се търсят устойчиви решения за инвестиции с дългосрочен ефект в областта на:

- Модернизация на общинската инфраструктура, на енергийната ефективност и свързаност;

- Оптимизиране на транспортната схема и свързаност,

- Подобряване на качеството на живот и задържането на млади и образовани хора в региона.

Ето реализираните и предстоящите проекти в община Бяла:

Реконструкции на улична инфраструктура в Бяла - общо 7 улици за последните 2 години, а само през 2025:

- Реконструкция на ул. "Гроздьо Желев“

- Реконструкция на ул. "Брегова“ (I етап)

- Реконструкция на ул. "Йордан Ноев“ – продължава

- Водоснабдяване и улична мрежа в малките населени места

В с. Дюлино:

- подмяна и доизграждане на водопроводна мрежа (около 4 км);

- асфалтиране на 6 улици - проектът е в активна фаза на изпълнение.

В с. Господиново:

Започнала е подмяна на водопровод и рехабилитация на улична инфраструктура. Изпълнение към момента – приблизително 35%. Предвидено завършване през 2026 г.

Общински път до с. Попович:

- Обектът въведен в експлоатация през 2025 г.

Рибарско пристанище Чайка:

- Приключен е първият етап – обектът разполага с акт 15;

- Изградени и монтирани нови понтонни съоръжения, осигурени ток и вода;

- Стартирана подготовка за втори етап – брегоукрепване.

Реконструкция на Автогара БЯЛА:

- Извършена цялостна реконструкция на автогара Бяла,

- Обновена и функционално организирана сграда,

- Рехабилитация на пространството пред Автогарата - зона за отдих с озеленяване и подобрена градска среда;

- Предстои приемане на нова транспортна схема, съгласуването й с Областната транспортна схема и откриване на новата Автогара.

- Предстоящо разработване на вътрешноградска транспортна мрежа в Бяла.

Енергийна ефективност и сигурност

Модернизация на уличното осветление:

- Одобрен и изпълнен проект за цялата територия на общината;

- Подменено е уличното осветление във всички населени места;

- Внедрен софтуер за централизирано управление, мониторинг и поддръжка;

- Подобрена енергоефективност и оптимизирани разходи за експлоатация.

Видеонаблюдение

- Разширена е системата за видеонаблюдение в Бяла - над 80 са видеокамерите в целия град, в т.ч и в на рибарско пристанище "Чайка“;

- Повишена сигурност и безопасност в ключови обществени зони.

Образователна инфраструктура и училищна среда

- Съвместен проект на община Бяла с ОУ "Отец Паисий“ за основен ремонт на физкултурния салон на училището. Приключени са строително-монтажните дейности по обекта;

- Общински програми "Децата на Бяла“ и "Успешни студенти“

- Насърчават се високите образователни постижения с подкрепа за ученици и студенти от общината. Рекорден брой отпуснати стипендии през 2025 г.

- Фокус върху задържането на млади хора в региона и стимулиране на образователния потенциал.

Култура, идентичност и общност – политики за реализиране на:

8 нови мащабни културни събития в календара на Община Бяла

От края на 2025 година се реализира проект "Бяла: Съхраняване на местната идентичност и културно наследство чрез културни събития, дигитални платформи и стратегии“ за:

- Развитие на културни събития и инициативи с активно участие на местната общност;

- Дигитализация и използване на дигитални инструменти и платформи за популяризиране на културното наследство;

- Партньорство с читалища, културни оператори и местни организации.

Европейски фестивал на плажните спортове EU Fest Byala/2025/

- С участието на 11 партньорски организации от 10 европейски държави;

- Над 300 участници, включително представители на институции, младежки организации и местни общности;

Социални проекти и подкрепа за уязвими групи

Основни социални услуги (2025 г.):

- Дом за пълнолетни лица с физически увреждания – 35 места

- Защитено жилище за пълнолетни лица с физически увреждания – 8 места;

- Асистентска подкрепа – 11 потребители;

- Механизъм "Лична помощ“ – 45 потребители;

- Домашен социален патронаж – 80 потребители /общински бюджет/

- "Лична помощ“ и "Асистентска подкрепа“ – 56 потребители, 49 лични асистенти (финансиране за 2025 г.: 463 342 лв.);

- Проект "Топъл обяд в община Бяла“ – обществена трапезария за 120 души (стойност: 387 674,78 лв.);

- Проекти за заетост по ПРЧР 2021–2027 и национални програми – разкрити нови работни места;

- Подобряване на материалната база – закупен асансьор за социални услуги и ученическия стол.

Предстоящо за 2026 година:

- Нови технологии за разделно събиране на отпадъци.

- Пълна рехабилитация на инфраструктурата на нови три улици в Бяла.

- Цялостна рехабилитация на двора на ОУ "Отец Паисий“ с изграждане на 2 многофункционални игрища и лекоатлетическа писта.

- Поставяне на Медицински пунктове за доболнична грижа в селата Попович, Господиново и Дюлино.

За да се реализират планираните политики и дейности и тази община в област Варна ще разчита на по-голяма политическа и финансова устойчивост в държавата.