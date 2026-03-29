Победата, която взехме над "Локомотив" (Горна Оряховица) – 22:15, е много важна! Завършваме първи в мъжкия хандбален елит на България преди плейофите. Това ни дава домакинско предимство и една доза екстра самочувстие за предстоящия полуфинал срещу "Спартак" (Варна) от турнира за Купата на България по хандбал идната седмица! Това каза Никола Карастоянов, треньор на ХК "Шумен 61".Срещу "Локо" направихме страхотен мач в защита! И 15 допуснати гола за цял мач са красноречив факт за това.Нашият вратар Емилиян Стефанов направи много добри спасявания. Изнесе много силен мач.Основната ни цел бе да затрудним максимално съперника. Да направим мача много труден, тъй като имаме контузени ключови състезатели и не разполагаме с много голяма вариативност в нападение. Играхме малко по-бавно, но това беше нашата тактика, идеята ни за победа.Според треньорския щаб на клуба единственият начин да победим, беше да играем невероятно в защита и да принудим съперника да прави стрелби, които не са по вкуса му. В този двубой показхме, че сме много добре подготвени тактически. Благодаря на страхотната публика, която ни подкрепяше до последната съдийска сирена. Победата е за нея!