Мостът на Овеч отново не е обезопасен, сигнализират посетители. "Във връзка с предстоящият ремонт на мостовото съоръжение, ограждението на главната порта на Крепостта "Овеч" е отново компрометирано ! Моля, от общината да се вземат мерки, за да се направи по-стабилно и да не минават хора, тъй като моста на места е опасен !" - това заяви Мирослава Георгиева Димитрова пред "Провадийски глас".Хора коментират, че за пореден път забраняващите съоръжения за преминаване през моста на Крепост Овеч са премахнати. Въпреки, че е опасен!Други граждани се питат, защо цената за посещение на крепостта не е съобразена с факта, че посетителите не би следвало и да стъпят на моста.Студовете наближават, а ремонтът мостовото съоръжение още не е започнал. Освен показен старт на ремонта и че някой сушал дъските, които по принцип могат да се купят готови преработени и изсушени - нищо не е известно да се е направило, допълват от фейсбук страницата.