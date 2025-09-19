ЗАРЕЖДАНЕ...
Хора: Мостът в Овеч не е обезопасен? За билетчето ли работим?
Хора коментират, че за пореден път забраняващите съоръжения за преминаване през моста на Крепост Овеч са премахнати. Въпреки, че е опасен!
Други граждани се питат, защо цената за посещение на крепостта не е съобразена с факта, че посетителите не би следвало и да стъпят на моста.
Студовете наближават, а ремонтът мостовото съоръжение още не е започнал. Освен показен старт на ремонта и че някой сушал дъските, които по принцип могат да се купят готови преработени и изсушени - нищо не е известно да се е направило, допълват от фейсбук страницата.
