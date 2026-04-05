Основната причина да сме тук е, че след като преместихме фокуса от Българска агенция по безопасност на храните върху горите, помните много добре, че от 18 директори на държавни предприятия се наложи смяната на 15, сега започваме проверки на терен. Това каза служебният министър на земеделието и храните Иван Христанов след внезапна проверка на горското стопанство в землището на село Глогинка в Шуменско, предаде ФОКУС.

Проверени са били близо 12 000 куб.м. сеч в района.

И допълни: "Основното направление, в което работим е дали е възможно да бъдат максимизирани резултатите за горското стопанство. От няколко години насам държавните горски предприятия са на значителни загуби и борбата за всеки лев е изключително важна. Да върнем доверието на хората, че гората няма да бъде унищожавана, както предходни години и да има незаконни сечи".