Художникът Панчо Малезанов е бил нападнат с бургия в подлез в София
Инцидентът се е случил след 22:00 часа, докато Панчо Малезанов разговарял с млада жена, свиреща на китара в подлеза. По думите му, тогава към тях се приближил мъж с черна брада и черна коса, който надвиснал над него.
"В ръката си държеше бургия, заточена, за да ме продупчи", разказа Малезанов. Художникът веднага позвънил на дежурния в Първо районно управление, откъдето реагирали за две минути.
Преди пристигането на патрула обаче, се е намесил друг мъж, когото Малезанов описва като "моят ангел спасител“ и "добър татко“. "Служител на полицията дойде и ме спаси. Изведе господина извън подлеза. Явно са го арестували“, допълни пред NOVA художникът. Той е категоричен, че не е имало никаква словесна или физическа провокация от негова страна преди атаката.
Художникът повдигна и въпроса за сигурността в столичните подлези. Въпреки че на входа на подлеза на "Плиска“ има голяма табела "Зона с 24-часово видеонаблюдение“, той е убеден, че камери реално няма. "Аз смятам, че е само табелата. Няма камери“, заяви той
Въпреки преживения ужас, Панчо Малезанов заяви, че ще продължи да минава през подлеза, но вече ще бъде "все по-спокойно“, защото нападателят му е обещал да не го закача повече.
