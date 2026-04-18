288 специализирани устройства за машинно гласуване пристигнаха в Шумен. Те ще бъдат разпределени в избирателни секции на територията на областта. Това съобщиха за ФОКУС от ОДМВР-Шумен.

Устройствата ще бъдат доставени и монтирани по утвърден график днес. Доставката им се осъществява с предварително наети транспортни средства под полицейска охрана.

Машините ще се доставят по 9 направления в населените места и ще бъдат под охраната на служители по съответните лъчове. Всяка машина е с индивидуална пломба, отваря се от техник, определен да се грижи за монтажа и поддръжката ѝ.