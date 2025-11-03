Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Затворниците са били на лек режим. И двамата са били осъдени за кражби. И двамата са 20 годишни. Това каза на брифинг по повод новината за избягалите вчера от затвора мъже началникът на РУ-Ловеч Златин Михайлов.

Сигналът е получен около 18:00 ч. 21-годишните мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие "Полигона", където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Около час след бягството единият от тях е задържан. Той е бил заловен в рамките на града, недалеч от "Полигона", съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч. И допълниха, че е въпрос на време да бъде задържан и вторият беглец.