разпореждане на министъра на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов и така местните успяха да получат първите си пенсии в евро, показа проверка на ФОКУС.
Припомняме, че до ситуацията се стигна, след като дългогодишната служителка в местната поща Валентина Цянова се е пенсионирала, а постът ѝ е останал вакантен. Въпреки че тя трябва да е в заслужена почивка, се наложи да поработи още няколко дни, докато раздаде всички дължими на хората средства.
"Даваме ги парите, не съм срещнала трудности, като са новичките парите се залепят, трябва да се внимава, не съм броила един път пари“, разказва Валентина Цянова.
Кметът на село Стефан Николов уточни, че е имало създадена организация и е трябвало пенсиите да бъдат раздадени в понеделник, но проблемът е решен с няколко дни по-рано.
Така и местните останаха доволни и притесненията им от новата валута бяха потушени от факта, че получават парите от познат човек.
И в Караисен получиха първите си пенсии в евро, макар и след намесата на министъра
