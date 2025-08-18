верижната катастрофа с 4 товарни и 1 лек автомобил, която стана на магистрала "Тракия" край Пловдив. Раненият е откаран в болница, съобщиха за Plovdiv24.bg от пресцентъра на ОД на МВР - Пловдив.
Инцидентът е станал около 7,30 ч. сутринта на 123 км в посока Бургас. Движението се осъществява в лявата лента. Заради намалената пропускливост се е образувала огромна тапа.
На мястото има полицейски екипи. Причина за верижната катастрофа е неспазена дистанция.
