12-годишно дете от Шумен е спасено от екипи на РСПЗБН- Шумен и РУ- Шумен след като паднало в коритото на река Енчова.

В 13:52 часа вчера е приет сигнал, че дете е паднало в дере на ул." Марица", след като преминало през поставено препятствие, и след подхлъзване паднало в коритото на реката. Към мястото на произшествието веднага са насочени екипи на полиция, пожарна и спешна помощ. Спасителен екип на РСПБЗН- Шумен оказал помощ и извадил детето с помощта на стълба.

На място е било осигурено медицинско лице от екип на ЦСМП, като през цялото време е проследявано състоянието на детето. Откарано е за преглед в шуменската болница адекватно и във видимо добро състояние. Извършени са му необходимите прегледи.