ЗАРЕЖДАНЕ...
Иновациите във фокуса на Международния технически панаир в Пловдив
©
Строителство и инфраструктура
Секторът демонстрира силен преход към устойчиви и енергийно ефективни решения. Сред водещите разработки са масивни дървени къщи от полярен бор, строителна система за екологични домове от устойчиви материали "ЦАР и ГРАД“, както и инфраред подови отоплителни системи. Всичките отговарят на нарастващото търсене на зелени технологии в строителството. В категорията се открояват пневматично-рамковите съоръжения и сгради, които предлагат бърз монтаж и гъвкаво приложение. Особено впечатляващо е универсалното укритие за защита на населението – мобилно решение за извънредни ситуации и гражданска защита.
Машини и индустриални технологии
Изложението представя машини за шлайфане GP 600 2Z, когенератор Тедом Флекси 350 и токова клема за високоволтови мрежи – продукти, които оптимизират производствените процеси и повишават енергийната ефективност в индустрията.
Транспорт и мобилност
Секторът на мобилността акцентира върху електрификацията и интелигентната логистика. Локомотив DualShunter 2000, електрически самосвал Piaggio Porter NPE и ван Фотон иВю са сред креативните решения, които отговарят на нуждите на съвременния градски и индустриален транспорт. GPS системата за управление на автопаркове допълва портфолиото с решения за оптимизация на разходите.
AI и електроника
Високите технологии са представени чрез Hisense Mini LED телевизор, смарт тракер с AI, хибриден соларен инвертор ZCS Azzuro, както и дигиталната платформа "Energoto.bg“, която предлага прозрачност и контрол в енергийния сектор. Млад български екип участва с разработката на незабавен преводач на разговори в реално време, с технология на клониране на гласа.
Роботика и автоматизация
Дронът за почистване на фасади и соларни панели е пример за автоматизация, която намалява оперативните разходи и подобрява безопасността при поддръжка на инфраструктура.
Международният технически панаир не само представя иновации, но и задава посоката на индустриалната трансформация в региона. За бизнеса това е възможност за стратегически партньорства, технологичен трансфер и навлизане на нови пазари.
Кулминацията на изложението ще бъде официалната церемония по връчване на златните медали, която ще се състои на 25 септември от 18:00 часа в зала "Пловдив“ на Конгресния център. Отличията се присъждат на най-успешните и иновативни разработки, които демонстрират високо технологично ниво, пазарен потенциал и принос към устойчивото развитие. Златният медал на Международния технически панаир е признат символ на престиж и качество, който отваря врати към нови партньорства и международно признание.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Два пожара в населени места край Варна, засегнати са къщи и гори
18:48 / 21.09.2025
АПИ взима мерки за очаквания интензивен трафик по АМ "Хемус" утре...
18:53 / 21.09.2025
ВМС отбеляза годишнината от връщането на град Балчик към пределит...
13:05 / 21.09.2025
Голям пожар край Горнослав, спряно е електричеството над Асеновгр...
16:09 / 20.09.2025
Изписаха шефа на ОДМВР - Русе
13:25 / 19.09.2025
Започва разследване за причиняване на телесна повреда на кмета на...
13:37 / 18.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.