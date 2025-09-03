ЗАРЕЖДАНЕ...
Иновативно: Гривни с QR код ще информират за хора с проблеми край Варна
Община Вълчи дол пусна специални гривни с QR код, служещи за подкрепа на хората със симптоматика на деменция и епилепсия, и техните близки.
Гривните са водоустойчиви, с обезопасено закопчаване, което не позволява самостоятелното им сваляне от носещия, зелени на цвят с вграден QR код.
Текстът на зелената гривна, който ще се генерира от кода е следният:
"Аз съм ....(името на човека).... Страдам от деменция или епилепсия. Понякога съм дезориентиран. Моля, в случай, че ме видите в това състояние да позвъните на близките ми на посочения телефон.
Ползи от иновативния проект са изключително много, посочват от общинската администрация:
- Подобряване на безопасността - Помага при инциденти, когато човек с деменция или епилепсия е сам - гривната съдържа името, телефон за контакт с близък
- Лесна идентификация - Разпознаване от обществото: Зелената гривна сигнализира, че човекът, който я носи, може да има когнитивни затруднения
- Подпомага близки, служители и граждани: В случай, че човек с деменция или епилепсия се изгуби, обърка или прояви дезориентация, околните по-лесно могат да реагират адекватно и с разбиране.
- Подобрява реакцията на институции (полиция, болници, социални служби) при извънредни ситуации.
- Гривната е ненатрапчива и носи емблематично послание – тя показва, че човекът не е просто "разсеян" или "странен", а има реален здравословен проблем.
Право на социалната услуга - Право на гривна имат възрастни хора и лица с увреждания. Цена на социалната услуга - Безплатна.
Как да участваме?
Включването в социалната услуга става чрез попълване на заявление за участие и декларация за обработка на лични данни, които може да подадете в административната сграда на Община Вълчи дол на адрес: гр. Вълчи дол, пл. "Христо Ботев“ №1,тел. 051312317 както и на e-mail: oba@valchidol.bg
