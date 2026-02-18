След подаден сигнал до Изпълнителната агенциа по рибарство и аквакултури (ИАРА) е извършена проверка по вода на езерото Дуранкулак, съобщиха от там. Инспекторите извадиха 300 метра хрилни мрежи поставени в работно положение на борда на лодката. В тях е имало риба - 2 броя лин и 2 броя щука, която върнаха обратно във водата. Екипите не установиха нарушител.В друг случай по сигнал на спешен телефон 112 инспектори от ИАРА - Шумен извършиха проверка в центъра на града. Екипите установиха лице, което в собствения си автомобил е подготвил мрежи, които да използва във водата. Нарушителят е превозвал и пренасял 4 броя мрежи по 60 метра, без необходимите документи, маркировка и регистрация за тях. За това нарушение на лицето беше съставен акт за установяване на административно нарушение.