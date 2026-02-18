Инспектори на ИАРА установиха нарушители край Варна
Това е втория удар от страна на служители на ИАРА на Дуранкулак в рамките на няколко дни.
В друг случай по сигнал на спешен телефон 112 инспектори от ИАРА - Шумен извършиха проверка в центъра на града. Екипите установиха лице, което в собствения си автомобил е подготвил мрежи, които да използва във водата. Нарушителят е превозвал и пренасял 4 броя мрежи по 60 метра, без необходимите документи, маркировка и регистрация за тях. За това нарушение на лицето беше съставен акт за установяване на административно нарушение.
