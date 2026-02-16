Екип на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури извърши проверка по вода с лодка на езерота Дуранкулак.Проверяващите установиха и извадиха от водата 100 метра хрилни мрежи, с риба в тях - 4 броя щука и 2 броя лин, която върнаха обратно във водоема.На място съставиха протокол, но не беше установен нарушител.