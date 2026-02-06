детето му е с неясно местонахождение от дни, в Държавната агенция за закрила на детето до днес сутринта, 6 февруари 2026г., не са постъпвали сигнали, свързани с детето и семейството му. По-късно в днешния ден е получен сигнал през онлайн платформата на ДАЗД "Подай сигнал“.
Държавната агенция за закрила на детето се самосезира и своевременно сезира останалите компетентни органи по закрила, като изиска наличната информация за детето.
Отчитайки професионализма на българските медии, Държавната агенция за закрила на детето, апелира за висока чувствителност и спазване на всички законови рамки при отразяването на случаи, касаещи деца.
Интересна развръзка относно детето, изчезнало заедно с Калушев
©
Още по темата
/
Човекът-паяк: Давам 100 000 долара за информация за изчезналото дете и младежа с Ивайло Калушев
17:30
МВР: Още в началато са проведени разговори с родителя на едно от издирваните лица по случая "Петрохан"
14:18
Адв. Димитър Марковски: Съмнително е, че Калушев не се свързва с близките си и с разследването
12:10
Николай Денков: Реакцията на институциите за убийствата в "Петрохан" издава координирана акция по прикриване на факти
10:24
Близка на Ивайло Калушев: Смятам, че е убит и заровен, защото е много силна личност и ако го оставят жив ще се разприказва
05.02
Вътрешният министър Даниел Митов разпореди проверка на НПО-то, което свързват с ужаса на хижа "Петрохан"
05.02
Криминалист: Има две основни версии за тройното убийство в "Петрохан", ритуалното е "пълна измишльотина"
04.02
Майката на един от издирваните след убийството в хижа "Петрохан": Направи го в жест на отвращение към всичко, което се случва в България
04.02
Още от категорията
/
АКБ: Публичното осъждане на непрофесионалните практики е единственият начин да защитим доброто име на козметичния бранш
12:19
Слави Трифонов: На фона на случващото се в козметични салони и гинекологични кабинети, отново съм принуден да кажа - "Аз нали ви казах"
05.02
Криминален психолог: Шефът на това НПО е ангажиран с дейности, които касаят сексуална злоупотреба с малолетни
04.02
Криминален психолог за случая с хижа "Петрохан": Най-вероятно за убийството има някакви лични мотиви
04.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Освободиха гинеколога от София, задържан заради скандалните запис...
20:37 / 05.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.