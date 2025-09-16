Окръжна прокуратура – Варна внася протест с искане за по-високо наказание за мъж, признат за виновен за убийството на негов познат и осъден да бъде лишен от свобода за срок от 15 годиниОкръжна прокуратура – Варна внася протест с искане за по-високо наказание за 39-годишен мъж, признат за виновен за убийство, извършено с особена жестокост и по особено мъчителен за жертвата начин. К.П. получи наказание "лишаване от свобода“ за срок от 15 години при първоначален строг режим на изтърпяване на присъдата при повторното разглеждане на делото от Окръжния съд. През септември 2023 година той бе осъден за пръв път от състав на първоинстанционния съд да търпи наказание "лишаване от свобода“ за същия срок, но делото бе върнато от Апелативен съд – Варна за повторно разглеждане, поради допуснати процесуални нарушения.К.П. е предаден на съд с обвинителен акт на Окръжната прокуратура във Варна за престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 6, пр. 2 и пр. 3 във връзка с член 115 от НК. Престъплението, за което мъжът е обвинен, е извършено на 22 март 2021 година в село Попович, община Бяла. Жертва на тежкото деяние станал познат на 35-годишния тогава подсъдим, който бил инициатор на срещата помежду им по повод предстоящия му рожден ден. Двамата мъже отишли в помещение в селото, където имало подготвена почерпка, включваща алкохол. След като прекарали там известно време, решили да закупят допълнително количество напитки от близкия магазин и да продължат импровизирания празник.Около 22:30 часа, К.П. и неговия познат се подготвили за тръгване, като първо разчистили помещението. По неизяснени причини, докато почиствали, помежду им възникнал конфликт. Стигнало се до физически сблъсък и размяна на удари. К.П. успял да вземе бар-стол, намиращ се близо до него и го използвал, удряйки опонента си с него. След като го повалил на земята, продължил да удря лежащия в безпомощно състояние мъж, докато той престанал да има признаци на живот. По-късно К.П. напуснал мястото на престъплението. Прибрал се в дома си и опитал да унищожи улики, свързани с извършеното от него.Малко след 23:00 часа, съдържателят на помещението, който трябвало да си получи ключовете час по-рано, отишъл на мястото и намерил безжизненото тяло на жертвата. Незабавно сигнализирал за случилото се. К.П. бил задържан, а малко по-късно и привлечен към наказателна отговорност.Присъдата на Окръжния съд подлежи на въззивен контрол от Апелативен съд – Варна.