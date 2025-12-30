Иван Савов за среднощия обир в София: Можеше да завърши трагично
Трима души са задържани за вчерашния обир на търговски обект в София, съобщиха от пресцентъра на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
"Полицията реагира доста професионално. Говорим за въоръжени мъже, които се е оказало, че са имали оръжие, ръчни гранати, тъй че това всъщност е серизен инцидент и е можело да завърши трагично", коментира пред bTV Иван Савов, криминалист.
Според него става дума за баща и син, които са употребили алкохол и в момент на опиянение решават да извършат въоръжен грабеж. "Става дума за магазин до блока им, където живеят и където всички ги познават."
"Дори и да е детска играка, автоматът, с който са влезли в магазина, има доста наподобяващи реални оръжия детски играчки и на практика за това, което са го изпозлвали, им е свършило работа - да отправят заплаха на хората в магазина", твърди Савов.
Открити са гранати в автомобила им. "Една ръчна граната може да убие десетки хора. По чудо всичко се е разминало", казва Савов. Според него не са изпечени престъпници.
Традиционно по празниците се извършват подобен вид престъпления.
