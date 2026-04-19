В спокойна обстановка завърши изборният ден. Към 21:05 часа изборният процес във всички избирателни секции на територията на ОДМВР- Шумен е приключил. Няма данни за възникнали проблеми и инциденти.

Постъпилите сигнали за нарушения, свързани с избирателното право днес са 6. Два от тях са препратени по компетентност в РИК. Два са докладвани в компетентните районни прокуратури, като по единия от тях има произнасяне за отказ за образуване. Работата по другите два продължава. Образувано е едно досъдебно производство.

През днешния ден сектор "Български документи за самоличност" към ОДМВР- Шумен са издали осем удостоверения на граждани, които са били с изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок за да упражнят правото си на глас, общият брой на издадените удостоверения е 25.

Създадена е необходимата организация за полицейско съпровождане и транспортиране на изборните протоколи и материали в Районната избирателна комисия.