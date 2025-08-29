ЗАРЕЖДАНЕ...
Изчезна 65-годишен мъж от София, дъщеря му моли за помощ
Ето какво още зобави тя: "Той е 65-годишен мъж, който е в неизвестност от миналия четвъртък. За последно е видян тогава, след което е напуснал дома ни и оттогава няма никаква следа от него.
Телефонът му е изключен и не сме имали никакъв контакт. През последните месеци забелязахме, че поведението му се промени – беше затворен в себе си, потиснат и почти не излизаше от вкъщи.
Изключително притеснени сме и молим, ако някой има информация или го е виждал, да се свърже с мен или с най-близкото районно управление на полицията".
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Привлякоха към наказателна отговорност служителя на ЦГМ за боя в ...
15:40 / 28.08.2025
Бащата на Ивелин Цветанов: Синът ми бе съсипан от раздялата, стра...
11:47 / 28.08.2025
Почина едно от момичетата, скочили от влак край Клисура
08:49 / 28.08.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.