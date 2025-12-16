ОДМВР- Шумен издирва по молба на близките ѝ Галена Петкова Георгиева на 51 години от Шумен. Около 11 часа вчера е напуснала жилището, в което живее в кв." Тракия" в града, и оттогава е в неизвестност. Жената е с къса прошарена коса, среден ръст, пъстри очи.Била е облечена с бяла блуза на сини райета, обута с тъмно синьо долнище на анцуг, с домашни кафяви пантофи. Напускала е жилището си и друг път, като е откривана във входове на жилищни блокове в квартал" Тракия" и около Гробищния парк.Молим всички, които имат данни за местонахождението ѝ да подадат сигнал на телефон 112, 054 800-588 или в близкото полицейско управление.