ЗАРЕЖДАНЕ...
Издирват 43-годишен мъж от София
©
Мъжът е в неизвестност от началото на август.
Той е напуснал дома си с личния си автомобил "Опел Инсигния“. На 20 август колата е засечена от тол камера на АМ "Тракия" край пътен възел Памукчии, в посока Бургас.
Юмерски е висок около 1,80 метра, с нормално телосложение. Според близките му той е с кафяви очи и прошарена коса. Няма данни за облеклото му.
Ако имате информация за местонахождението му, сигнализирайте на тел. 112, 02 9821760, 02 9821755 или в най-близкото поделение на МВР.
Още от категорията
/
С 227 км/ч шофьор на луксозен джип бърза да се прибере у дома, друг "настъпа" Майбаха само до 180
01.09
Един град от Лудогорието заложи на слънцето – плащат по-малко за домакински ток и производство
29.08
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.