И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев сочи употреба на наркотици, потвърдиха източници от разследването. Контролната проба беше поискана от защитата на обвиняемия.На 14 август 2025 г. в курортния комплекс "Слънчев бряг“ 18-годишният Никола Бургазлиев, управлявайки АТВ, блъсна петима пешеходци, сред които три деца. При инцидента най-тежко пострада 4-годишният Мартин и неговата майка Христина, като жената почина три седмици по-късно след усложнения.На Бургазлиев е повдигнато обвинение за причиняване на тежки телесни повреди и смърт. Първоначалната кръвна проба показва наличие на наркотични вещества, а на 1 октомври 2025 г. разследващите потвърждават, че и втората проба също е положителна.Пострадалото дете бе изписано от болницата на 30 септември и предстои дълъг период на възстановяване.