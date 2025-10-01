ЗАРЕЖДАНЕ...
Излезе и втората проба за наркотици на Бургазлиев, какво показа тя
© БГНЕС
На 14 август 2025 г. в курортния комплекс "Слънчев бряг“ 18-годишният Никола Бургазлиев, управлявайки АТВ, блъсна петима пешеходци, сред които три деца. При инцидента най-тежко пострада 4-годишният Мартин и неговата майка Христина, като жената почина три седмици по-късно след усложнения.
На Бургазлиев е повдигнато обвинение за причиняване на тежки телесни повреди и смърт. Първоначалната кръвна проба показва наличие на наркотични вещества, а на 1 октомври 2025 г. разследващите потвърждават, че и втората проба също е положителна.
Пострадалото дете бе изписано от болницата на 30 септември и предстои дълъг период на възстановяване.
Актуални теми
Аре бежи
преди 3 ч. и 14 мин.
Бай Ставри чака новата булка да я разширява отзад! От гларус Бургазлиев ще стане разтропана чайка!!!
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.