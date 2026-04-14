Криминалисти от полицейското управление в Шумен и колегите им от Плевен установиха двама мъже, в които са намерени документи за усвоен кредит, чрез въвеждане на чужди лични данни.
Процесуално- следствените действия са извършени на 9 април по образувано досъдебно производство. Работата по случая започнала миналата година, когато мъж подал сигнал, че с личните му данни е изтеглен паричен кредит от фирма за бързи кредити. Криминалисти от полицейското управление в Шумен провели множество оперативни действия по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 212 А ал. 1 от НК.
С помощта на техни колеги от Първо РУ- Плевен са установени двама мъже на 30 и 39 години от Плевен. Под надзора на прокуратурата са извършени претърсвания в жилищата им, намерени са документи и веществени доказателства. При разпитите двамата са направили самопризнания. Работата по документиране на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.