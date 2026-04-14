Криминалисти от полицейското управление в Шумен и колегите им от Плевен установиха двама мъже, в които са намерени документи за усвоен кредит, чрез въвеждане на чужди лични данни.

Процесуално- следствените действия са извършени на 9 април по образувано досъдебно производство. Работата по случая започнала миналата година, когато мъж подал сигнал, че с личните му данни е изтеглен паричен кредит от фирма за бързи кредити. Криминалисти от полицейското управление в Шумен провели множество оперативни действия по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 212 А ал. 1 от НК.

С помощта на техни колеги от Първо РУ- Плевен са установени двама мъже на 30 и 39 години от Плевен. Под надзора на прокуратурата са извършени претърсвания в жилищата им, намерени са документи и веществени доказателства. При разпитите двамата са направили самопризнания. Работата по документиране на престъплението продължава под надзора на прокуратурата.